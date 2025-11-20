Halef: Köklerin Çağrısı 8. bölüm izle NOW TV | Halef son bölüm tek parça full HD dizi izle
Halef’in 9. bölümünde Serhat’ın tutuklanması konağı karıştırdı. Melek ve Yıldız’ın karakoldaki çabaları, Ziyan Ağa’nın elindeki delil ve Nida planı bölümün tansiyonunu yükseltti
Serhat’ın ani tutuklanması konakta büyük bir sarsıntı yaratır.
Melek ve Yıldız, Sultan’ın tüm engellemelerine rağmen karakoldaki Serhat’a ulaşmak için birlikte harekete geçer.
Serhat’ı görmeye gelen Yıldız, içinde bulunduğu durumun acı gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalır.
Melek’in ise Serhat’ı kurtarmak için kurduğu planı gerçekleştirmek için hedefinde Nida vardır.
