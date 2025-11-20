Halef: Köklerin Çağrısı 8. bölüm izle NOW TV | Halef son bölüm tek parça full HD dizi izle

Halef’in 9. bölümünde Serhat’ın tutuklanması konağı karıştırdı. Melek ve Yıldız’ın karakoldaki çabaları, Ziyan Ağa’nın elindeki delil ve Nida planı bölümün tansiyonunu yükseltti

Halef: Köklerin Çağrısı 8. bölüm izle NOW TV | Halef son bölüm tek parça full HD dizi izle - Resim: 1

Serhat’ın ani tutuklanması konakta büyük bir sarsıntı yaratır.

Halef: Köklerin Çağrısı 8. bölüm izle NOW TV | Halef son bölüm tek parça full HD dizi izle - Resim: 2

Melek ve Yıldız, Sultan’ın tüm engellemelerine rağmen karakoldaki Serhat’a ulaşmak için birlikte harekete geçer.

Halef: Köklerin Çağrısı 8. bölüm izle NOW TV | Halef son bölüm tek parça full HD dizi izle - Resim: 3

Serhat’ı görmeye gelen Yıldız, içinde bulunduğu durumun acı gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalır.

Halef: Köklerin Çağrısı 8. bölüm izle NOW TV | Halef son bölüm tek parça full HD dizi izle - Resim: 4

Melek’in ise Serhat’ı kurtarmak için kurduğu planı gerçekleştirmek için hedefinde Nida vardır.

Halef: Köklerin Çağrısı 8. bölüm izle NOW TV | Halef son bölüm tek parça full HD dizi izle - Resim: 5

