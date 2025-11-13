Halef Köklerin Çağrısı 9. bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Halef dizisi bu akşam var mı?
Ulusal yas nedeniyle birçok dizi ekrana gelmedi. Seyirciler Halef Köklerin Çağrısı’nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor.
Yayınlanma: Güncellenme:
Ulusal yas nedeniyle dün akşam birçok yapım ekrana gelmedi.
Bu durumun ardından Halef Köklerin Çağrısı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilmeye başladı.
NOW TV’nin güncel yayın akışında Halef Köklerin Çağrısı yeni bölümü hâlâ yer alıyor.
Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabında “Bu akşam Veliaht ve Halef dizileri yas nedeniyle yayınlanmayacak.” paylaşımını yaptı.
Kanal yönetimi tarafından erteleme, iptal ya da saat değişikliğine dair resmî bir açıklama yapılmadı.
Kesin bilgi, akşam saatlerinde kanalın yapacağı güncelleme ile netleşecek. İzleyicilerin NOW TV yayın akışını takip etmesi öneriliyor.