Halil Nebiler: "Emperyalizme yakın mısın uzak mısın?"

• Son günlerde çok sık duyulmaya başlanan “kurala göre politikalar” ifadesinin uluslararası hukuku dışarıda bırakarak emperyalizmin kendi koyduğu kuralları kastettiğini belirten Halil Nebiler konuyla ilgili olarak “Kurala göre politika, emperyalizmin seni sömürebileceğine güvenmesidir. Mesele bu.” İfadelerini kullandı.