Halil Nebiler: "Emperyalizme yakın mısın uzak mısın?"
• Gazeteci Halil Nebiler, Merkez Bankası’nın yeni faiz kararını açıklamasının ardından Aydınlık Gazetesi’nin “Faiz süreci kısa sürsün” ve Hürriyet Gazetesi’nin “Dolarizasyon belasından kurtulmak için güvenli TL” başlıklı haberlerini yorumladı.
• Son günlerde çok sık duyulmaya başlanan “kurala göre politikalar” ifadesinin uluslararası hukuku dışarıda bırakarak emperyalizmin kendi koyduğu kuralları kastettiğini belirten Halil Nebiler konuyla ilgili olarak “Kurala göre politika, emperyalizmin seni sömürebileceğine güvenmesidir. Mesele bu.” İfadelerini kullandı.