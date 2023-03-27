Halil Nebiler, İsrail'deki darbe endişesine yönelik konuştu: "Çalma kapımı çalarlar kapını"

Halil Nebiler, Televizyon Gazetesi programında İsrail'deki darbe endişesi ve beraberinde gelen karışıklıkları kendine has üslubuyla yorumladı. Nebiler, daha önce Türkiye'de yapılan darbelere destek veren İsrail için "Çalma kapımı çalarlar kapını" şeklinde konuştu.

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Halil Nebiler, Televizyon Gazetesi programında İsrail'deki darbe endişesi ve beraberinde gelen karışıklıkları kendine has üslubuyla yorumladı. Nebiler, daha önce Türkiye'de yapılan darbelere destek veren İsrail için "Çalma kapımı çalarlar kapını" şeklinde konuştu. Sistemin çöktüğünü ifade eden Halil Nebiler, Türkiye'deki siyasi ittifakların bu sistemden kopmak istemediklerini aktardı. Nebiler, sisteme karşı çıkan tek kişinin Doğu Perinçek olduğunu vurguladı.

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