Halil Nebiler: "HDP demek ABD demek"

Televizyon Gazetesi programında Halil Nebiler, HDP-PKK-ABD üçgenindeki ilişkiyi yorumladı. Nebiler, PKK'yı Amerika Birleşik Devletleri'nin kurduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı:

- PKK, Amerika'nın kurduğu bir örgüt. HDP onun siyasi kolu. HDP eşittir PKK. HDP ile yan yana gelmek demek PKK ile yan yana gelmek demek ama aslında Amerika ile yan yana gelmek demek. PKK-HDP'nin sahibi Amerika. 1989 yılında PKK, Ortadoğu'da asla Amerikan çıkarlarına zarar vermeyeceğiz diye taahhütte bulundu.