Halil Nebiler'den kritik AB yorumu: "İsveç'e izin verirseniz dini ağzınıza almayın!"

Gazeteci Yazar Halil Nebiler, Batılı ülkelerin PKK'ya verdiği destek ve İslami değerlere saldırılarının doğal sonucu olarak İsveç'in NATO üyeliğine onay verilmemesi gerektiğini vurguladı.

AB'nin müreffeh bir yaşam getirmeyeceğini söyleyen Halil Nebiler aynı zamanda sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

- Fransa ve Amerika bu teröristlere devlet muamelesi yapıyor. İşte siz bu Fransa ile Avrupa Birliği'nde ortak olmak, birlikte olmak istiyorsunuz. Size, Mehmetçik'e Necmettin Öğretmen'e, Eren Bülbül'e mermi sıkan bu terör örgütü Fransa tarafından neredeyse bir devlet olarak kabul ediliyor ve siz diyorsunuz ki "Banane!" Bu Avrupa Birliği'ne girerek müreffeh olunmaz, bunlarla mutlu olunmaz. Sizin en temel değeriniz Kur'an-ı Kerim'in İsveç'te defalarca yakılmasına AB en ufak bir tepki vermiyorsa, siz AB ile nasıl birlikte olacaksınız? Üstelik "Benim en temel değerim İslam'dır" diyen bir siyasi partisiniz. Tüm bunlara rağmen siz İsveç'in NATO üyeliğini onaylarsanız Kuran'dan bahsetmeyi bırakın o zaman kardeşim, dinden bahsetmeyi bırakın ağzınıza almayın. Hem "Müslümanım" diyeceksiniz hem de Kur'an'ın yakılmasına en yüksek yargı organı üzerinden izin vererek göz yuman İsveç'le birlikte olacaksınız, bu olmaz. Milliyetçiyseniz PKK ile birlikte olan, Kur'an yakan İsveç'e sırf AB'ye girilsin diye onay vermeyin.
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