Halil Nebiler yorumladı: Hafize Gaye Erkan, Rockefeller'in kurduğu o vakfa üyeymiş!

Halil Nebiler, yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında kritik yorumlar yaptı. Nebiler, Erkan'ın CFR isimli düşünce kuruluşuna üye olduğunu belirterek " Merkez Bankası'nın bağımsızlığı demek , kendi devletinden bağımsızlığı demektir" ifadelerini kullandı.

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Halil Nebiler, yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında kritik yorumlar yaptı. Nebiler, Erkan'ın CFR isimli düşünce kuruluşuna üye olduğunu belirterek " Merkez Bankası'nın bağımsızlığı demek , kendi devletinden bağımsızlığı demektir" ifadelerini kullandı.

# Televizyon Gazetesi # Rockefeller # CFR # Hafize Gaye Erkan # Merkez Bankası # abd # halil nebiler

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