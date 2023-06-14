Halil Nebiler yorumladı: Hafize Gaye Erkan, Rockefeller'in kurduğu o vakfa üyeymiş!

Halil Nebiler, yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında kritik yorumlar yaptı. Nebiler, Erkan'ın CFR isimli düşünce kuruluşuna üye olduğunu belirterek " Merkez Bankası'nın bağımsızlığı demek , kendi devletinden bağımsızlığı demektir" ifadelerini kullandı.