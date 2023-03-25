Haydi, Perinçek için imzaya!

Can Karadut'un sunduğu Özel Yayın'da Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni M. İlker Yücel ve ülkenin önde gelen isimleri Doğu Perinçek için imza çağrısında bulundu.

Can Karadut'un sunduğu Özel Yayın'da Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni M. İlker Yücel ve ülkenin önde gelen isimleri Doğu Perinçek için imza çağrısında bulundu.

Konuklar:

• Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yuva

• Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan

• Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı

• Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar

• Siyaset Bilimci Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe

• Gazeteci Cevat Gök

• 15 Temmuz Vatan Şehirleri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç

• Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek

• Vatan Partisi Eskişehir İl Başkanı Furkan Kaplan

• Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir

# Ulusal Özel

Benzer Videolar

Ana Haber - 24 Mart 2023 Ana Haber - 24 Mart 2023
Turhan Özlü'den Perinçek için imza çağrısı Turhan Özlü'den Perinçek için imza çağrısı
"Türkiye iki seçeneğe sıkıştırılmaya çalışılıyor" "Türkiye iki seçeneğe sıkıştırılmaya çalışılıyor"
Oygür'den Perinçek'in cumhurbaşkanlığı adaylığına destek Oygür'den Perinçek'in cumhurbaşkanlığı adaylığına destek
Prof. Dr. Emin Gürses, Sırrı Süreyya Önder'e sert çıktı Prof. Dr. Emin Gürses, Sırrı Süreyya Önder'e sert çıktı
Gün Ortası - 24 Mart 2023 Gün Ortası - 24 Mart 2023
Televizyon Gazetesi - 24 Mart 2023 Televizyon Gazetesi - 24 Mart 2023
Özel Yayın - 23 Mart 2023 Özel Yayın - 23 Mart 2023
Güne Başlarken - 24 Mart 2023 Güne Başlarken - 24 Mart 2023
Günlük - 23 Mart 2023 Günlük - 23 Mart 2023
"Emperyalizmle savaşan Perinçek'e bir imza" "Emperyalizmle savaşan Perinçek'e bir imza"
"Perinçek adaylığı en fazla hak eden liderdir" "Perinçek adaylığı en fazla hak eden liderdir"
Çok Okunanlar
1 TOKİ TV CANLI İZLE | TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları
2 Suriye ABD üslerini vurdu
3 TOKİ İstanbul Tuzla çekilişleri açıklandı!
4 Altın fiyatları bugün ne kadar? (25 MART 2023)
5 Türkiye'den ABD'ye tepki