Haydi, Perinçek için imzaya!
Can Karadut'un sunduğu Özel Yayın'da Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni M. İlker Yücel ve ülkenin önde gelen isimleri Doğu Perinçek için imza çağrısında bulundu.
Can Karadut'un sunduğu Özel Yayın'da Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni M. İlker Yücel ve ülkenin önde gelen isimleri Doğu Perinçek için imza çağrısında bulundu.
Konuklar:
• Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yuva
• Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan
• Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı
• Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar
• Siyaset Bilimci Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe
• Gazeteci Cevat Gök
• 15 Temmuz Vatan Şehirleri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç
• Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek
• Vatan Partisi Eskişehir İl Başkanı Furkan Kaplan
• Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir