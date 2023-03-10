HDP ve FETÖ'den Altılı Masa'ya destek- Görüş Alanı - 9 Mart 2023 - Emra Şen - Ulusal Kanal

Türkiye ve dünya gündemindeki sıcak başlıklar, Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı'nda masaya yatırıldı.

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Türkiye ve dünya gündemindeki sıcak başlıklar, Emra Şen'in sunduğu Görüş Alanı'nda masaya yatırıldı.Programda Meral Akşener'in Altılı Masa'dan gidişi ve geri dönüşünde yaşananlar, HDP ve FETÖ'nün Altılı Masa'ya desteği AYM'nin HDP kararı gibi konular tartışıldı.

Uzman ve konuklar:

  •  Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu
  •  Vatan Parti MKK Üyesi Okan Özkan
  • Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin 
  • Milat Gazetesi Yazarı Ufuk Coşkun 
  • Süperhaber yazarı Ceyhun Bozkurt
# Görüş Alanı

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