Ulusal Özel - 10 Temmuz 2023

Seda Akyüz'ün sunduğu Ulusal Özel'de bu hafta: KDV ve bazı harçlara getirilen zamlar, fahiş kira sorunu, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci konuşuldu.

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Seda Akyüz'ün sunduğu Ulusal Özel'de bu hafta: KDV ve bazı harçlara getirilen zamlar, fahiş kira sorunu, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci konuşuldu.

Konuklar:

• Vatan Partisi Çankaya İlçe Başkanı Emre Can

• Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek

• Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Şefi Özgür Altınbaş

• SAROS Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eptemli

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