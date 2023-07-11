Ulusal Özel - 10 Temmuz 2023
Seda Akyüz'ün sunduğu Ulusal Özel'de bu hafta: KDV ve bazı harçlara getirilen zamlar, fahiş kira sorunu, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci konuşuldu.
Seda Akyüz'ün sunduğu Ulusal Özel'de bu hafta: KDV ve bazı harçlara getirilen zamlar, fahiş kira sorunu, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci konuşuldu.
Konuklar:
• Vatan Partisi Çankaya İlçe Başkanı Emre Can
• Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek
• Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Şefi Özgür Altınbaş
• SAROS Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eptemli
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