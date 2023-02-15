"İnsanın yerine parayı koyarsan olacağı bu!" | Halil Nebiler gündemi değerlendirdi

Ulusal Kanal'da yayınlanan Televizyon Gazetesi programında gündemi değerlendiren Halil Nebiler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı etkisinin sebepleri üstünde durdu.

Ulusal Kanal'da yayınlanan Televizyon Gazetesi programında gündemi değerlendiren Halil Nebiler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı etkisinin sebepleri üstünde durdu.

# Televizyon Gazetesi # halil nebiler # deprem

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