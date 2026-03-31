İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinden neden ayrıldı? İsmail Hacıoğlu diziye geri dönecek mi?

İSMAİL HACIOĞLU CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNDE NEDEN YOK?

Cennetin Çocukları dizisinin 25. Bölümde İskender karakteri, kulübedeki yangında ölerek dizideki hikayesi sona ermişti.

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun Cennetin Çocukları dizisinden ayrılması üzerine dizinin fanları tarafından İsmail Hacıoğlu’nun geri dönmesi yönünde talepler oluştu.

Hacıoğlu’nun adının yasaklı madde kullanımıyla anılması, yapım ekibi ve kanal yönetiminin bu konuda kritik bir karar almasına neden oldu.

Oyuncunun diziden ayrılması sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, izleyiciler geri dönüş ihtimalini tartışmaya başladı. Ancak yapım cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde hikâyenin nasıl şekilleneceği ve bu ayrılığın reytinglere etkisi ise merak edilmeye devam ediyor.