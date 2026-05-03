🔴 Juventus – Hellas Verona canlı izle! Juventus Verona maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A’da sezonun son haftalarına girilirken, Juventus ile Hellas Verona karşı karşıya geliyor. Üst sıralardaki yerini korumak isteyen Juventus ile ligde kalma mücadelesi veren Verona için karşılaşma büyük önem taşıyor.

Allianz Stadyumu’nda oynanacak mücadelede ev sahibi Juventus, son haftalardaki formunu sürdürerek ilk 4 hedefini güçlendirmeyi amaçlıyor. Konuk ekip Hellas Verona ise ligde kalma umutlarını sürdürebilmek için sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

JUVENTUS – HELLAS VERONA MAÇI HANGİ KANALDA?

JUVENTUS – HELLAS VERONA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma televizyon üzerinden S Sport 2 ve TiviBu Spor 1 kanallarından izlenebilecek. Ayrıca S Sport Plus platformu üzerinden de dijital olarak takip edilebilecek.

JUVENTUS – HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A’nın 35. haftasında oynanacak Juventus – Hellas Verona mücadelesi 3 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da başlayacak.