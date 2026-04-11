🔴 Kayserispor - Fenerbahçe canlı izle! Kayserispor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig’in 29. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Ali Yılmaz yönetecek.

Kayserispor ile Fenerbahçe ligde 50. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 49 maçta Fenerbahçe 31 galibiyet alırken, 10 maç berabere sonuçlandı, Kayserispor ise 8 kez kazandı.

Fenerbahçe’nin ilk 11’i şu şekilde: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem, Cherif.

