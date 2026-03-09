🔴 Kayserispor – Trabzonspor canlı izle! Kayserispor – Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Ligde üst sıraları hedefleyen Trabzonspor, deplasmanda kazanarak çıkışını sürdürmek isterken, Kayserispor ise sahasında puan alarak alt sıralardan uzaklaşmayı amaçlıyor.

Kayserispor – Trabzonspor karşılaşması 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Kayserispor: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Bennaser, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha

TRABZONSPOR’UN 11’İ

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Ozan, Muci, Zubkov, Augusto, Onuachu

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Kayserispor – Trabzonspor karşılaşmasının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu. AVAR’da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.

TAKIMLARIN DURUMU

Fenerbahçe derbisinin ardından oynadığı üç resmi maçı da kazanan Trabzonspor, ligde Gaziantep FK ve Karagümrük’ü mağlup etmiş, Türkiye Kupası’nda ise Başakşehir’i 4-2 yenmişti. Bordo-mavililer Kayserispor deplasmanından da galibiyetle ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Son üç lig maçında yenilmeyen Kayserispor bu süreçte 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip sahasında Trabzonspor’dan puan alarak kümede kalma mücadelesinde rahatlamak istiyor.