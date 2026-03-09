🔴 Kayserispor – Trabzonspor canlı izle! Kayserispor – Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor. Zirve yarışını sürdürmek isteyen Trabzonspor deplasmanda üç puan ararken, Kayserispor ise alt sıralardan uzaklaşmak için sahaya çıkıyor. Karşılaşmanın saati, yayın bilgileri ve ilk 11’ler merak ediliyor.

🔴 Kayserispor – Trabzonspor canlı izle! Kayserispor – Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yayınlanma:

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Ligde üst sıraları hedefleyen Trabzonspor, deplasmanda kazanarak çıkışını sürdürmek isterken, Kayserispor ise sahasında puan alarak alt sıralardan uzaklaşmayı amaçlıyor.

Kayserispor – Trabzonspor karşılaşması 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Kayserispor: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Bennaser, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha

TRABZONSPOR’UN 11’İ

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Ozan, Muci, Zubkov, Augusto, Onuachu

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Kayserispor – Trabzonspor karşılaşmasının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu. AVAR’da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.

TAKIMLARIN DURUMU

Fenerbahçe derbisinin ardından oynadığı üç resmi maçı da kazanan Trabzonspor, ligde Gaziantep FK ve Karagümrük’ü mağlup etmiş, Türkiye Kupası’nda ise Başakşehir’i 4-2 yenmişti. Bordo-mavililer Kayserispor deplasmanından da galibiyetle ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Son üç lig maçında yenilmeyen Kayserispor bu süreçte 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip sahasında Trabzonspor’dan puan alarak kümede kalma mücadelesinde rahatlamak istiyor.

Salı günü elektrikler saatlerce olmayacak: Kesinti listesi açıklandıSalı günü elektrikler saatlerce olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYurt
Trabzonspor Kayserispor maç izle canlı izle hangi kanalda
Günün Manşetleri
“İmamoğlu suç örgütü” davasında ilk celse tamamlandı
Erdoğan’dan dikkat çeken açıklamalar
Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Sinpaş Reserve Marmaris
Yapay Zekâ Eylem Planı için vatandaşlardan görüş alınacak
Türkiye’de doğal gaz şebekesi 255 bin kilometreye ulaştı
Ağrı merkezli dev yasa dışı bahis operasyonu
Van ve Hakkari’de dev uyuşturucu operasyonu
Yurt dışı vaadiyle göçmen kaçakçılığı yapmışlar!
KKTC'ye 6 adet f-16 konuşlandırıldı
Çok Okunanlar
1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi açıklandı! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi açıklandı! Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Salı günü elektrikler saatlerce olmayacak: Kesinti listesi açıklandı Salı günü elektrikler saatlerce olmayacak: Kesinti listesi açıklandı
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Liverpool’da sakatlık kabusu: Galatasaray maçı öncesi Alisson dahil 6 yıldız yok Liverpool’da sakatlık kabusu: Galatasaray maçı öncesi Alisson dahil 6 yıldız yok
IBAN üzerinden para gönderenler dikkat! IBAN üzerinden para gönderenler dikkat!