"Kim Milyoner Olmak İster" geri dönüyor: İşte ekranlara dönüş tarihi

ATV’nin sevilen bilgi yarışması ‘Kim Milyoner Olmak İster’, kısa bir aranın ardından 4 Mayıs Pazar akşamı Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Yarışma, yeni bölümleriyle her Pazar izleyiciyle buluşacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
"Kim Milyoner Olmak İster" geri dönüyor: İşte ekranlara dönüş tarihi
Yayınlanma:

Türkiye’nin en çok izlenen bilgi yarışmalarından biri olan ‘Kim Milyoner Olmak İster’, kısa süreli yayın arasının ardından yeniden başlıyor. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla izleyicinin karşısına çıkacak olan yarışma, 4 Mayıs Pazar akşamı yeni sezonuyla ATV ekranlarında yerini alacak.

Türkiye Gazetesi'ne göre, yarışmaya verilen ara, ATV'nin yayın takvimindeki değişikliklerden kaynaklandı. Kanalın Şubat ayında yayına aldığı ‘Kardelenler’ dizisi nedeniyle, Cuma ve Pazar akşamlarını dizi yayınlarına ayıran ATV, yarışmaya geçici olarak ara vermişti.

Kardelenler dizisinin final yapmasıyla birlikte, 'Kim Milyoner Olmak İster'in yayına dönüşü için hazırlıklar tamamlandı.

Antalya’da turist midibüsü devrildi: 19 yaralıAntalya’da turist midibüsü devrildi: 19 yaralıYurt
kim milyoner olmak ister
Günün Manşetleri
1 Mayıs’ta sadece işçiler değil herkes meydanlara
Soğuk havalar bitiyor mu?
Mart ayı işsizlik verileri açıklandı
Sahte içki operasyonu!
Vatan Partisi'nden devrimci çözüm
Meteoroloji birçok il için fırtına uyarısı yaptı
Deprem sonrası fahiş fiyat skandalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
İstanbul'daki depremlerde okullar hasar aldı mı?
68 ilde siber suç operasyonu
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
1 milyon TL konut kredisinde çarpıcı tablo 1 milyon TL konut kredisinde çarpıcı tablo
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor Akaryakıt fiyatları cep yakıyor
1 Mayıs'ta A101 rafları dolacak: Teknolojiden mutfağa indirim yağmuru 1 Mayıs'ta A101 rafları dolacak: Teknolojiden mutfağa indirim yağmuru
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Açıklandı! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Açıklandı!