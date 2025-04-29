"Kim Milyoner Olmak İster" geri dönüyor: İşte ekranlara dönüş tarihi

Türkiye’nin en çok izlenen bilgi yarışmalarından biri olan ‘Kim Milyoner Olmak İster’, kısa süreli yayın arasının ardından yeniden başlıyor. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla izleyicinin karşısına çıkacak olan yarışma, 4 Mayıs Pazar akşamı yeni sezonuyla ATV ekranlarında yerini alacak.

Türkiye Gazetesi'ne göre, yarışmaya verilen ara, ATV'nin yayın takvimindeki değişikliklerden kaynaklandı. Kanalın Şubat ayında yayına aldığı ‘Kardelenler’ dizisi nedeniyle, Cuma ve Pazar akşamlarını dizi yayınlarına ayıran ATV, yarışmaya geçici olarak ara vermişti.

Kardelenler dizisinin final yapmasıyla birlikte, 'Kim Milyoner Olmak İster'in yayına dönüşü için hazırlıklar tamamlandı.