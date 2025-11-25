Kıskanmak 11. bölüm izle | NOW TV DİZİ İZLE

Seniha, Nüzhet ve Mükerrem’le ilgili gerçeklerin ortaya çıkmasıyla planını derinleştiriyor. Aile içindeki güç mücadelesini kendi lehine çevirmek isteyen Seniha, Nalan’ın öğrendiklerinden rahatsız olur ve durumu kontrol altına almak için yeni bir strateji belirler. Bu yeni hamle, Paşazade Konağı’ndaki gerilimi daha da artırıyor.

Mükerrem’den intikam almak için farklı bir yol seçen Nalan, hamileliğiyle ilgili beklenmedik gelişmenin ardından Nüzhet’i kaybetmemek için hemen evlenmek istiyor.

Seniha, Paşazade olduğunu kanıtlamak için verdiği zorlu mücadelede umudunu kaybettiği anda babasının geri dönmesiyle sarsılıyor.

