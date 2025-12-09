Kıskanmak 13. bölüm reklamsız ve kesintisiz izle: Kıskanmak son bölüm izle

Kıskanmak’ın 13. bölümünde Cemal’in kimliğini açıklamasıyla Paşazade ailesinde büyük bir yüzleşme yaşanıyor. Türkan ile Nalan arasındaki gerilim tırmanırken, aile içindeki sırlar gün yüzüne çıkıyor.

Kıskanmak dizisinin 13. bölümü NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bölümde Cemal’in kimliğini açıklaması, Paşazade ailesinde uzun süredir saklanan hesaplaşmaları gün yüzüne çıkarıyor ve köşkte tansiyon yükseliyor.

Türkan’ın Şevket köşkünün hanımı gibi davranmaya başlaması, Nalan’la arasındaki ilişkiyi daha da geriyor. Karşılıklı sözler ve yükselen baskı, iki isim arasındaki çatışmayı derinleştiriyor.

Enver ise evlilik sonrası planlarını tamamen değiştiriyor. Karakterin emeklilik kararını yeniden şekillendirmesi, hikâyenin ilerleyişine yeni bir yön veriyor.

Bölümün en çarpıcı gelişmelerinden biri ise Nalan’ın, Nüzhet ve Halit’in kardeş olduğunu öğrenmesi. Bu bilgi hem Nalan’ı hem de Paşazade ailesinin geleceğini etkileyen yeni bir kırılma noktası yaratıyor.

Kıskanmak 13. bölüm, karakterlerin geçmişleriyle hesaplaştığı, sırların açığa çıktığı ve ilişkilerin sert bir şekilde sınandığı bölümüyle NOW TV’de izleyici karşısında.

13. BÖLÜM İZLE

