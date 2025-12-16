Kıskanmak 14. bölüm izle! Kıskanmak son bölüm full HD izle

NOW TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kıskanmak’ın 14. bölümünde intikam hesapları, ortaya çıkan büyük sırlar ve düğüm düğüm ilişkiler izleyiciyi ekrana kilitliyor

Kıskanmak’ın 14. bölümünde Seniha, Melek’in intikamını alarak kendini tehlikeye soktu.

Seniha’nın yaptıklarına rağmen Savcı Cihan’ın onu polise bildirmemesi dikkat çekti. 

Türkan, Nalan’ın bebeğinin Nüzhet’ten olmadığını öğrendiğinde tüm ipleri eline aldı. Bu bilgi, Türkan’ı daha da güçlendirirken, Nalan için zor bir sürecin başlamasına neden oldu.

Seniha, abisine bebeğin aslında ondan olduğunu söyleyerek olayları bambaşka bir noktaya taşıdı. Açığa çıkan bu sır, aile içindeki çatışmayı geri dönülmez bir hale getirdi.

Evliliklerini kutlamak için düzenlenen davette her şey yolunda giderken, Enver’in bir anda bayılması gecenin seyrini tamamen değiştirdi.

