Kıskanmak 2. bölüm reklamsız izle Kıskanmak 2. bölüm full izle! TV8 canlı

NOW TV ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizisi, ikinci bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. İlk bölümde yaşananların ardından Seniha, annesini itmesinin etkisiyle büyük bir psikolojik kriz geçiriyor.

Bu olay Halit ile arasındaki ilişkiye de yansıyor. Halit, Seniha’nın davranışlarından giderek daha fazla şüphelenmeye başlıyor. İkilinin ilişkisi gerilimli bir hâl alıyor.

Öte yandan Nalan ile Nüzhet arasında yaşanan yakınlaşma, dizideki kadın karakterler arasındaki dengeleri değiştiriyor. İlerleyen bölümlerde bu gerilimin daha da tırmanacağı işaretini veriyor.

KISKANMAK 2. BÖLÜM İZLE!