Kıskanmak 24 bölüm tek parça full izle

Kıskanmak 24. bölüm NOWTV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. CANLI İZLE seçeneğiyle yayın saatinde takip edilebilecek yeni bölümde Nalan’ın intihara kalkışması sonrası yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor.

Yayınlanma:

Kıskanmak dizisinin 24. bölümü, 24 Şubat 2026 Salı günü 20.00’da, NOW TV yayın akışında izleyicilerle buluşacak.

Nalan’ın intihar girişimi tüm aileyi sarsar. Halit, Mükerrem’in bebeğinin babasının peşine düşer.

Seniha, Yasemin'i evlat edinebilmek için güvenli bir aile kurması gerektiğini öğrenir. Buna karşılık Cihan ona evlenme teklif eder.

Cemil, Şükran'ın onu aldattığını Nüzhet’ten öğrenir ve evden kovar.

Halit, Cemil'le anlaşır ama Cemil, bunun sonu olacağını bilmez. Mediha, oğlunu Kızılbağ ailesi ile karşı karşıya getirmemek için son bir hamle yapar. Halit, Mükerrem’in bebeğine dair gerçeği Nüzhet’ten öğrenir.

