Kıskanmak 5. bölüm izle! NOW TV Kıskanmak son bölüm full tek parça dizi izle

NOW TV ekranlarının ses getiren dizisi Kıskanmak, 5. bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi.

Dizinin yeni bölümü 14 Ekim 2025 Salı akşamı yayınlandı. Yayın sonrası izleyiciler, “Kıskanmak 5. bölüm izle” ve “Kıskanmak son bölüm full tek parça izle” aramalarıyla internette izleme bağlantısına ulaşmaya çalışıyor.

KISKANMAK 5. BÖLÜM KONUSU

Nüzhet ve Mükerrem’in öpüştüğünü gören Seniha, bu tutkunun ateşiyle herkesi yakmaya yemin eder. Mükerrem’e onları daha da yakınlaştıracak bir iş teklif eder. Yıllar sonra okuluna dönen Seniha, dönem arkadaşı Aslıhan’dan öğrendiği bilgiyle sarsılır. Gerçeği öğrenmek için Selim hocayı bulması gerekir. Ancak Halit’in onu aradığını öğrenmesiyle işler iyice karışır.

Seniha sonunda Selim hocayı bulur ve geçmişte yaşanan büyük gerçeği öğrenir. Bu bilgi, abi kardeşi büyük bir hesaplaşmaya sürükler.