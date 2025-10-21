Kıskanmak 6. bölüm tek parça full HD izle | Now TV

Kıskanmak 6. bölümde Seniha, Halit’in tüm engellemelerine rağmen sınava girerek çalınan hayatını geri almak için harekete geçiyor. Ancak bu yolda karşısına büyük zorluklar çıkıyor.

Nüzhet ve Mükerrem’in iş için bir araya gelmesi Nalan’ı çileden çıkarırken, Şaziye’nin şüpheleri artıyor. Nüzhet’e yöneltilen suçlamalar, Nalan’la olan ilişkisini ciddi şekilde sınamaya başlıyor. Seniha, abisinin evliliğini ve itibarını sarsma planını yürütürken, annesi Mediha’ya unutulmaz bir doğum günü hazırlıyor.

Bölüm, Mediha’nın Mükerrem’le yüzleşmesiyle sarsıcı bir şekilde sona eriyor.