Kıskanmak 6. bölüm tek parça full HD izle | Now TV

Kıskanmak dizisinin 6. bölümünde Seniha’nın intikam planı yeni bir dönüm noktasına dönüşürken, Mediha ve Mükerrem yüzleşmesi dengeleri değiştiriyor.

Kıskanmak 6. bölüm tek parça full HD izle | Now TV
Yayınlanma: Güncellenme:

Kıskanmak 6. bölümde Seniha, Halit’in tüm engellemelerine rağmen sınava girerek çalınan hayatını geri almak için harekete geçiyor. Ancak bu yolda karşısına büyük zorluklar çıkıyor.

Nüzhet ve Mükerrem’in iş için bir araya gelmesi Nalan’ı çileden çıkarırken, Şaziye’nin şüpheleri artıyor. Nüzhet’e yöneltilen suçlamalar, Nalan’la olan ilişkisini ciddi şekilde sınamaya başlıyor. Seniha, abisinin evliliğini ve itibarını sarsma planını yürütürken, annesi Mediha’ya unutulmaz bir doğum günü hazırlıyor.

Bölüm, Mediha’nın Mükerrem’le yüzleşmesiyle sarsıcı bir şekilde sona eriyor.

TSK Lübnan tezkeresi kabul edildi | Türk askerinin görev süresi 2 yıl uzatıldıTSK Lübnan tezkeresi kabul edildi | Türk askerinin görev süresi 2 yıl uzatıldıGündem
Genç keman sanatçısı Laçin Akyol’un ölümü için istenen ceza belli olduGenç keman sanatçısı Laçin Akyol’un ölümü için istenen ceza belli olduYurt
Günün Manşetleri
Türk askerinin Lübnan'da görev süresi 2 yıl uzatıldı
AK Parti ve CHP’li belediyeler dosyada
“Narkokapan Mersin” operasyonunda 3 örgüt çökertildi
14 sanık hakkında iddianame kabul edildi
Artık her polis ceza yazamayacak
Mattia Ahmet Minguzzi davasında verilen ceza belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP’li Ali Mahir Başarır’a dava açtı
"Okul kayıtlarında planlamaların sabote edilmesini engelleyeceğiz"
11 ilde BMW operasyonu
Bahçeli Meclis’te konuştu
Çok Okunanlar
22 Ekim’de İstanbul’un birçok noktasında elektrik kesilecek 22 Ekim’de İstanbul’un birçok noktasında elektrik kesilecek
Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi
Hangi banka daha çok kazandırıyor? 400 bin TL 32 günde işte bu kadar getiriyor! Hangi banka daha çok kazandırıyor? 400 bin TL 32 günde işte bu kadar getiriyor!
Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor!
Acil nakit lazım olanlar dikkat! Acil nakit lazım olanlar dikkat!