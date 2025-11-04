Kıskanmak 8. bölüm canlı izle! NOW TV Kıskanmak son bölüm full izle
NOW TV’nin dikkat çeken dizisi Kıskanmak, bu akşam 8. bölümüyle ekrana geliyor. Detaylar haberimizde
NOW TV’nin dikkat çeken dizisi Kıskanmak bu akşam 8. bölümüyle izleyici karşısında. Yeni bölüm, entrika ve hesaplaşmalarla dolu sahneleriyle ekrana geliyor.
Halit, Seniha’yı kaderine bırakıp konağa döndükten sonra hızla Mükerrem’le balayına gitmeye karar verir. Bu karar konağı karıştırır.
Ölümden son anda kurtulan Seniha, yeniden ayağa kalkar. Artık sessiz değildir. Konağa döner ve gasp edilen hayatını geri almak için harekete geçer.
Mükerrem, Halit’in tehlikeli doğasından kaçmak için Nüzhet’le gizli bir plan yapar. Ancak plan beklenmedik bir şekilde açığa çıkar.
