Kıskanmak dizisi reklamsız full izle! Kıskanmak dizisi ilk bölüm izle, Kıskanmak dizisi oyuncuları

Özgü Namal, Selahattin Paşalı ve Mehmet Günsür’ün başrolünde yer aldığı Kıskanmak dizisi bu akşam Now TV’de ekran yolculuğuna başlıyor. Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı eserinden uyarlanan dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Türk edebiyatının klasik eserlerinden Nahid Sırrı Örik’in 1946’da yayımlanan “Kıskanmak” romanı, televizyon ekranlarına taşınıyor. Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği dizi, 16 Eylül Salı’dan itibaren her hafta Now TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Dizinin uyarlama senaryosunu Yılmaz Şahin kaleme aldı, yönetmenliğini ise Nadim Güç üstlendi. Daha önce Zeki Demirkubuz tarafından sinemaya uyarlanan eser, bu kez 11 yıl aradan sonra televizyon ekranında hayat buluyor. Romanın aslı 1930’ların Zonguldak’ında geçerken, dizi uyarlaması 2025 İstanbul’una modern bir bakış açısıyla taşındı.

🎭 OYUNCU KADROSU

Başrollerde Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan yer alıyor. Dizide ayrıca Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel de rol alıyor.

📚 KONUSU

Toplumdan dışlanan Seniha’nın hikâyesini merkeze alan dizide, ağabeyi Halit’in nişanlısı Mükerrem’e duyduğu kıskançlık geçmişin yaralarını yeniden açıyor. Seniha, yakışıklı Nüzhet ile yaşadığı karmaşık ilişki nedeniyle hem kendi yaşamını hem de çevresindekilerin kaderini değiştirecek.

yeni dizi
