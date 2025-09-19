Kızılcık şerbeti 105. bölüm izle! Kızılcık şerbeti yeni bölüm izle! SHOW TV canlı izle
Kızılcık Şerbeti 104. bölümde yaşanan sürprizlerle dolu gelişmelerin ardından, 105. bölümde bizleri neler bekliyor?
KIZILCIK ŞERBETİ 105. BÖLÜM İZLE
Kızılcık Şerbeti 105. bölüm fragmanı izleyiciyi heyecanlandırdı. Show TV’nin sevilen dizisi yeni bölümüyle yine ekran başına kilitleyecek. Öncesinde, geçtiğimiz hafta yayınlanan 104. bölümde izleyiciyi sarsan gelişmeler yaşandı.
104. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
104. bölümde final sahnesinden aylar sonrasına geçildi. Abdullah, hatalarıyla yüzleşerek Umre’ye gitti. Fatih şirketin başına geçti ve güç zehirlenmesine kapıldı. Kıvılcım korku dolu bir gecenin ardından erken doğum yaptı. Bebeği çok küçük doğdu ve kuvözde kaldı. Bu durum Kıvılcım ile Ömer arasında derin bir gerilim yarattı.
Mustafa tedavi için akıl hastanesine yatırıldı. Nilay ise travmaları nedeniyle Ünal ailesine dönmek istemedi ve annesiyle birlikte yaşamaya başladı. Her şey düzelecek gibi görünürken izleyiciyi büyük bir sürpriz bekledi.
YENİ BÖLÜM İZLE
Yeni bölümde Ömer ve Kıvılcım’ın ilişkisi merak konusu olurken, Fatih’in iş insanı kimliğiyle yaşadığı değişim daha da dikkat çekiyor. Mustafa’nın psikolojik durumu ve Nilay’ın kendi hayatına dönme çabaları dengeleri değiştirecek. İzleyici, 105. bölümde aile içindeki krizlerin nasıl gelişeceğini heyecanla bekliyor.
105. BÖLÜM İZLE