Kızılcık şerbeti 105. bölüm izle! Kızılcık şerbeti yeni bölüm izle! SHOW TV canlı izle

104. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



104. bölümde final sahnesinden aylar sonrasına geçildi. Abdullah, hatalarıyla yüzleşerek Umre’ye gitti. Fatih şirketin başına geçti ve güç zehirlenmesine kapıldı. Kıvılcım korku dolu bir gecenin ardından erken doğum yaptı. Bebeği çok küçük doğdu ve kuvözde kaldı. Bu durum Kıvılcım ile Ömer arasında derin bir gerilim yarattı.



Mustafa tedavi için akıl hastanesine yatırıldı. Nilay ise travmaları nedeniyle Ünal ailesine dönmek istemedi ve annesiyle birlikte yaşamaya başladı. Her şey düzelecek gibi görünürken izleyiciyi büyük bir sürpriz bekledi.