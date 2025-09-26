Kızılcık Şerbeti 106. bölüm CANLI İZLE!

Işıl, kendisini tehdit eden kişinin kimliğini ortaya çıkarmak için iz sürmeye başlayacak. Başlangıçta Koray’ınhastanedeki haliyle yüzleşecek; ama daha sonra suçlamalarının Mustafa yönüne kayabileceğini düşünmeye başlayacak.



Nursema ile Firaz ilişkisi rayına oturmuş durumda. Nursema’nın aklında artık ebeveyn olmak var. Ancak fragmanda ortaya çıkan sürpriz, Firaz’ın gizli bir ilişki yürüttüğü yönünde.



Abdullah, Mustafa’yı görmek üzere harekete geçecek. Nilay ve oğlu da bu ziyarete katılacak. Baba-oğulun karşılaşması izleyiciye duygusal anlar yaşatacak.



Doğa ile Fatih arasındaki gerilim artacak. Doğa, boşanma isteğini dile getirecek; Fatih ise bu isteği ciddiye almayacak gibi görünüyor.



Asil, şirket adına aldığı teknede parti düzenleyecek. Davetlilerin arasında Ömer de olacak. Fakat Ömer, yardıma çıktığı sırada beklenmedik bir şokla karşılaşacak.