Kızılcık Şerbeti 106. bölüm CANLI İZLE!

Kızılcık Şerbeti yeni bölümde Işıl kendisini tehdit eden kişinin peşine düşecek, Doğa boşanma kararı verirken, Abdullah ve Mustafa arasında dokunaklı bir karşılaşma yaşanacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kızılcık Şerbeti 106. bölüm CANLI İZLE!
Yayınlanma: Güncellenme:

Işıl, kendisini tehdit eden kişinin kimliğini ortaya çıkarmak için iz sürmeye başlayacak. Başlangıçta Koray’ınhastanedeki haliyle yüzleşecek; ama daha sonra suçlamalarının Mustafa yönüne kayabileceğini düşünmeye başlayacak. 

Nursema ile Firaz ilişkisi rayına oturmuş durumda. Nursema’nın aklında artık ebeveyn olmak var. Ancak fragmanda ortaya çıkan sürpriz, Firaz’ın gizli bir ilişki yürüttüğü yönünde. 

Abdullah, Mustafa’yı görmek üzere harekete geçecek. Nilay ve oğlu da bu ziyarete katılacak. Baba-oğulun karşılaşması izleyiciye duygusal anlar yaşatacak. 

Doğa ile Fatih arasındaki gerilim artacak. Doğa, boşanma isteğini dile getirecek; Fatih ise bu isteği ciddiye almayacak gibi görünüyor. 

Asil, şirket adına aldığı teknede parti düzenleyecek. Davetlilerin arasında Ömer de olacak. Fakat Ömer, yardıma çıktığı sırada beklenmedik bir şokla karşılaşacak. 

BM'de Netanyahu protestosu: Konuşma başlar başlamaz salon boşaldı!BM'de Netanyahu protestosu: Konuşma başlar başlamaz salon boşaldı!Dünya
Kremlin'den Türkiye açıklaması: “Türkiye ile enerji işbirliğimiz sürüyor”Kremlin'den Türkiye açıklaması: “Türkiye ile enerji işbirliğimiz sürüyor”Dünya
Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 27 Eylül elektrik kesintileriElektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 27 Eylül elektrik kesintileriElektrik Kesintisi
Kızılcık Şerbeti
Günün Manşetleri
CHP’den ihraç edilen Gürsel Tekin’den ilk açıklama geldi
BM'de Netanyahu protestosu
Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş partiden ihraç edildi
Perinçek’ten Trump’a sert tepki
Bakan Uraloğlu ödül töreninde konuştu
Erdoğan, 6 yıl aradan sonra Trump ile Beyaz Saray’da görüştü
Gürsel Tekin görevine devam edecek mi?
Dışişleri teşkilatına yönelik FETÖ/PDY soruşturması
Cemil Tugay, Gökan Zeybek’e yanıt verdi
İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor
Çok Okunanlar
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 26 Eylül 2025 canlı altın fiyatları Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 26 Eylül 2025 canlı altın fiyatları
İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor İstanbul ve 10 ilde sağanak ve fırtına geliyor
Binlerce depremin nedeni belli oldu: Uzman isim o bölgeyi uyardı! Binlerce depremin nedeni belli oldu: Uzman isim o bölgeyi uyardı!
Yarın sağanak yağış bastıracak: Meteoroloji il il uyardı! Yarın sağanak yağış bastıracak: Meteoroloji il il uyardı!
Mevduat hesabında en karlı banka hangisi? Mevduat hesabında en karlı banka hangisi?