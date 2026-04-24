Kızılcık Şerbeti 134. bölüm izle SHOW TV | Kızılcık Şerbeti son bölüm tek parça izle

Dizinin yayınlanan bölümünde; elektrik arızası nedeniyle çıkan yangın Nursema ve Ulvi’yi zor durumda bıraktı. İkilinin yardımına Asil’in yetiştiği sahneler merak uyandırırken, Kıvılcım programında hayat kurtaran sessiz yardım işaretini anlatarak farkındalık yarattı.

Nilay’ın Ünal evine geri döndüğü bölümde Abdullah ve Salkım arasındaki gerilim devam etti. Elif’in geçirdiği gizli ameliyatı Çimen’den duyan Salkım, duydukları karşısında baygınlık geçirdi. Abdullah’ın ise Nilay’ın aklanarak evden ayrılması süreciyle ilgili Salkım’a duyduğu öfke tırmandı.

Başak ve Cemo’yu bir arada gören Fatih, yaşadığı öfkenin ardından Başak ile bir araya gelerek gerçekleri konuştu. Kocasının yanına dönen Çimen ise evdeki gerginlik nedeniyle ilk günden zor anlar yaşadı. Salkım, Nilay’dan özür dilemek için Kıvılcımlar’a giderken; Asil’in el altından iş ayarlaması İlhami ile arasının açılmasına neden oldu.

KIZILCIK ŞERBETİ 134. BÖLÜM İZLE

Kızılcık Şerbeti 134. bölümü, Show TV ve kanalın resmi dijital platformları üzerinden takip edilebiliyor.