Konyaspor – Fenerbahçe canlı izle! Konyaspor – Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig’in 33. haftasında Konyaspor deplasmanına çıktı. Sarı-lacivertliler zirve yarışında hata yapmak istemezken futbolseverler maçın canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda Konyaspor’a konuk oldu.

Galatasaray’ın puan kaybetmesini bekleyen sarı-lacivertliler, Konya deplasmanından 3 puanla ayrılarak şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımayı hedefliyor.

KONYASPOR – FENERBAHÇE MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Konyaspor – Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadele şifreli yayın üzerinden takip edilebiliyor.

KONYASPOR – FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Süper Lig’in kritik mücadelesi şifreli yayın yapan beIN Sports 3 kanalında ekranlara geliyor.

Atilla Karaoğlan’ın yönettiği mücadele 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de başladı.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırmıştı.

Sarı-lacivertli ekip, Zeki Murat Göle yönetiminde çıktığı ikinci maçta kazanarak hem Şampiyonlar Ligi elemelerini garantilemeyi hem de zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor.

İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor ise sezonu güçlü tamamlamak istiyor. Türkiye Kupası finalisti olan yeşil-beyazlı ekip, büyük takımlara karşı yakaladığı başarılı sonuç serisini sürdürmeyi hedefliyor.

