Kral Kaybederse 21. bölüm CANLI İZLE! Kral Kaybederse son bölüm STAR TV Canlı izle
Kral Kaybederse dizisinin 21. bölümü bu akşam saat 20.00’de!. Kenan ile Sevda arasındaki yasak çekim bu kez geri dönülmez bir noktaya taşınıyor.
Kral Kaybederse dizisi, son bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.
Yeni bölümde Kenan ile Sevda arasındaki yasak çekim, artık geri dönülmez bir noktaya taşınıyor. Bu durum sadece ikisinin değil, çevresindekilerin de hayatını altüst edecek.
Handan’ın şüpheleri giderek artarken, Fadi’nin öğrendikleri yeni gerilimlerin fitilini ateşliyor.
Kral Kaybederse’nin 21. bölümü, 7 Ekim 2025 Salı günü saat 20.00’de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Diziyi izlemek isteyenler, STAR TV canlı yayın sayfası üzerinden internetten takip edebilir.