Kral Kaybederse 23. Bölüm Tek Parça Full HD İzle | Star TV
Kral Kaybederse dizisinin 23. bölümü ekranlara geldi. Meryem’in kayboluşu sonrası Fadi ve Kenan cephesinde yaşanan gelişmeler izleyicileri şaşırttı. İşte yeni bölüm!
Yayınlanma:
Kral Kaybederse 23. bölümde Meryem’in ortadan kaybolması Fadi cephesinde büyük bir paniğe neden olur. Kenan, Fadi’nin yanında yer alarak Meryem’i bulmak için harekete geçer.
Zor günlerinde Kenan’ın yanında olan kişi yine Fadi olur.
Fadi, Kenan’a hem güç verir hem de duygularını saklamadan hareket eder.
İkilinin yakınlığı, dizide yeni bir dönemin habercisi olarak dikkat çeker.
Kral’ın desteğiyle ayakta kalan Fadi, Kenan’ın hayatında en güvenilir isim haline gelir.
4 4