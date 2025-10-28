Kral Kaybederse 24. Bölüm Tek Parça Full İzle! Star TV Kral Kaybederse son bölüm izle

Star TV’nin sevilen dizisi Kral Kaybederse 24. bölümüyle izleyici karşısına çıktı

Kral’ın en zor gününde yanında olan Fadi, yıllardır beklediği ana kavuşur. Ancak bu gece her şeyin başlangıcı olur ve aradan on yıl geçer. Fadi ile Kenan arasındaki gizli ilişki artık sona yaklaşmıştır.

Sabrının sonuna gelen Fadi, Kral’dan bir karar vermesini ister. Ondan ya evliliğini bitirmesini ya da kendisinden vazgeçmesini ister. Kral ise manipülatif tavırlarıyla durumu idare etmeye çalışır.

Kral, Handan’la konuştuğunu ve boşanmayı kabul ettiğini söyleyerek Fadi’ye yeniden umut verir. Yıllardır beklediği mutluluğa kavuştuğunu düşünen Fadi, kardeşlerinin uyarılarını görmezden gelir.

Diğer yanda Kenan, Fadi’ye verdiği tüm sözleri unutur. İş dünyasındaki zaferlerin keyfini sürerken Fadi’yi ihmal eder. Araya giren kişilerin de etkisiyle ilişkilerinde tehlikeli bir denge bozulmaya başlar.

