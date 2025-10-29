Kuruluş Orhan 1. bölüm tek parça full izle! ATV Kuruluş Orhan ilk bölüm izle

ATV ekranlarının yeni dizisi Kuruluş Orhan, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 1. bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için tek parça full izleme fırsatı burada!

Kuruluş Orhan 1. bölüm tek parça full izle! ATV Kuruluş Orhan ilk bölüm izle
Yayınlanma:

ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kuruluş Orhan dizisinin 1. bölümü, 28 Ekim 2025 Salı günü izleyiciyle buluştu. Dizinin dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak edildi. Kuruluş Orhan 1. bölümünü tek parça full izleyebileceğiniz link haberimizde.

KURULUŞ ORHAN 1. BÖLÜM KONUSU

Orhan Bey, Osman Bey’in hayalini gerçekleştirmek için dokuz yıldır Bursa’yı muhasara etmektedir. Ancak güçlü tekfuru Saroz ve komutan Flavius sayesinde şehir çelik bir kale gibi korunmaktadır. Orhan Bey, bütün zorluklara rağmen Bursa’nın kapılarını açacak hamleyi yapmak için harekete geçer.

Toplanacak toydan çıkacak kararın Bursa’nın kaderini belirleyeceğini söyleyen Osman Bey, ordugahtaki bütün beyleri toya çağırır. Ancak beyler yeni bir komutanla muhasaraya devam etmek istediklerini bildirir. Şahinşah Bey’in vazifeye talip olması ortalığı karıştırır.

Alaeddin Bey ise babasının kararına karşı çıkar ve göreve talip olduğunu söyler. Diğer yandan Orhan Bey, Flavius ve Saroz’un can damarını kesmek için büyük bir plan kurar. Flavius’un kardeşini öldürmesiyle birlikte, Bursa surlarının önünde yeni bir savaşın fitili ateşlenir.

1. BÖLÜM İZLE

Kocaeli Gebze'de bina çöktü!
