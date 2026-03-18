🔴 Liverpool - Galatasaray canlı izle! Liverpool - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında bu akşam Liverpool’a konuk oluyor. Anfield’daki mücadele TSİ 23.00’te başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçtaki 1-0’lık avantajını koruyup çeyrek finale kalmak istiyor.

🔴 Liverpool - Galatasaray canlı izle! Liverpool - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda gözler Liverpool ile Galatasaray arasında oynanacak rövanş maçına çevrildi. Anfield’daki karşılaşma 18 Mart Çarşamba günü oynanacak. UEFA’nın resmi maç önizlemesine göre mücadele, Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak ve karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak görev yapacak.

Galatasaray, ilk maçta aldığı 1-0’lık galibiyetin avantajıyla sahaya çıkacak. Bu nedenle sarı-kırmızılılar için galibiyetin yanı sıra beraberlik de çeyrek final anlamına geliyor. Liverpool’un tek farklı galibiyeti eşleşmeyi uzatmaya götürecek, iki ve üzeri farklı galibiyet ise İngiliz ekibini doğrudan son 8’e taşıyacak.

İLK 11’LER

Liverpool: Alisson, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboslai, Mac Allister, Salah, Ekitike, Frimpong, Gravenberch.

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sallai, Sara, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış, Singo, Boey, Lemina.

TAKIMLARIN DURUMU

Maç öncesi form durumuna bakıldığında Galatasaray daha istikrarlı bir görüntü veriyor. UEFA verilerine göre Okan Buruk’un ekibi son 5 resmi maçını kazandı ve son olarak Başakşehir’i 3-0 mağlup etti. Liverpool ise son 5 maçlık periyotta dalgalı bir grafik çizdi; son sınavında Tottenham ile 1-1 berabere kaldı.

İngiliz ekibinde maçın baskısı yüksek. Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, UEFA’ya yaptığı açıklamada bu sezon Galatasaray’a iki kez kaybettiklerini hatırlatarak bu kez iç saha desteğini arkalarına alacaklarını söyledi. Okan Buruk ise turun bitmediğini, Anfield’da çok zor bir sınavın kendilerini beklediğini ancak oyuncularına güvendiğini vurguladı.

GALATASARAY - LİVERPOOL CANLI İZLE

Karşılaşmanın yayın bilgisine ilişkin spor yayın akışlarında yer alan bilgilere göre Liverpool – Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Liverpool’da maç saatinde havanın açık, sıcaklığın ise yaklaşık 10 derece civarında olması bekleniyor.

Bu eşleşmede Galatasaray’ın en büyük kozu skor avantajı olurken, Liverpool’un en büyük gücü ise Anfield baskısı olacak. Resmi ilk 11’ler karşılaşmadan yaklaşık bir saat önce netleşecek ancak mevcut tablo, Galatasaray’ın kontrollü; Liverpool’un ise yüksek tempolu ve baskılı bir başlangıç yapmaya çalışacağı bir geceye işaret ediyor.

İçişleri Bakanlığından fırtına ve sağanak uyarısıİçişleri Bakanlığından fırtına ve sağanak uyarısıHava Durumu
Makas attı, hem ehliyetinden hem 90 Bin liradan olduMakas attı, hem ehliyetinden hem 90 Bin liradan olduGündem
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
12 savcı ve hakimin görev yeri değişti
Fidan–Erakçi görüşmesi...
Erakçi’den Hüseyin Fırat için taziye mesajı
Kızılay’dan Ramazan dayanışma çağrısı
İran, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı’nı vurdu
İran bölgedeki petrol tesislerini vuracağını duyurdu!
Ramazan Bayramı ve ara tatil için iç hatlarda 867 ek uçak seferi
Türk f-16'ları havalandı
Malatya'nın ardından Adana'ya yeni Patriot sistemi konuşlandırılıyor
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
Sıfır araç alacaklar dikkat: Hangi marka, hangi modeli kaça indirdi? Sıfır araç alacaklar dikkat: Hangi marka, hangi modeli kaça indirdi?
Aslan'ın gözü çeyrek finalde! Aslan'ın gözü çeyrek finalde!