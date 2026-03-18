🔴 Liverpool - Galatasaray canlı izle! Liverpool - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda gözler Liverpool ile Galatasaray arasında oynanacak rövanş maçına çevrildi. Anfield’daki karşılaşma 18 Mart Çarşamba günü oynanacak. UEFA’nın resmi maç önizlemesine göre mücadele, Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak ve karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak görev yapacak.

Galatasaray, ilk maçta aldığı 1-0’lık galibiyetin avantajıyla sahaya çıkacak. Bu nedenle sarı-kırmızılılar için galibiyetin yanı sıra beraberlik de çeyrek final anlamına geliyor. Liverpool’un tek farklı galibiyeti eşleşmeyi uzatmaya götürecek, iki ve üzeri farklı galibiyet ise İngiliz ekibini doğrudan son 8’e taşıyacak.

İLK 11’LER

Liverpool: Alisson, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboslai, Mac Allister, Salah, Ekitike, Frimpong, Gravenberch.

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sallai, Sara, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış, Singo, Boey, Lemina.

TAKIMLARIN DURUMU

Maç öncesi form durumuna bakıldığında Galatasaray daha istikrarlı bir görüntü veriyor. UEFA verilerine göre Okan Buruk’un ekibi son 5 resmi maçını kazandı ve son olarak Başakşehir’i 3-0 mağlup etti. Liverpool ise son 5 maçlık periyotta dalgalı bir grafik çizdi; son sınavında Tottenham ile 1-1 berabere kaldı.

İngiliz ekibinde maçın baskısı yüksek. Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, UEFA’ya yaptığı açıklamada bu sezon Galatasaray’a iki kez kaybettiklerini hatırlatarak bu kez iç saha desteğini arkalarına alacaklarını söyledi. Okan Buruk ise turun bitmediğini, Anfield’da çok zor bir sınavın kendilerini beklediğini ancak oyuncularına güvendiğini vurguladı.

GALATASARAY - LİVERPOOL CANLI İZLE

Karşılaşmanın yayın bilgisine ilişkin spor yayın akışlarında yer alan bilgilere göre Liverpool – Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Liverpool’da maç saatinde havanın açık, sıcaklığın ise yaklaşık 10 derece civarında olması bekleniyor.

Bu eşleşmede Galatasaray’ın en büyük kozu skor avantajı olurken, Liverpool’un en büyük gücü ise Anfield baskısı olacak. Resmi ilk 11’ler karşılaşmadan yaklaşık bir saat önce netleşecek ancak mevcut tablo, Galatasaray’ın kontrollü; Liverpool’un ise yüksek tempolu ve baskılı bir başlangıç yapmaya çalışacağı bir geceye işaret ediyor.