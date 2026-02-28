🔴 MAÇ BAŞLADI! Kocaelispor – Beşiktaş CANLI İZLE! Kocaelispor – Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Süper Lig’in 24. haftasında Kocaelispor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 16.00’da başladı ve beIN Sports HD 1’den canlı yayınlanıyor.
Yayınlanma:
Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor’a konuk oluyor. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadele saat 16.00’da başladı.
Karşılaşma beIN Sports HD 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
İlk yarı oynanırken iki takım da gol arayışını sürdürüyor.
İLK 11’LER
Kocaelispor:
Gökhan, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show, Linetty, Keita, Tayfur, Agyei, Serdar
Beşiktaş:
Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani, Olaitan, Cengiz, Cerny, Oh
MAÇ BİLGİSİ
Süper Lig – 24. Hafta
28 Şubat 2026 – 16.00
Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
Hakem: Cihan Aydın