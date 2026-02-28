🔴 MAÇ BAŞLADI! Kocaelispor – Beşiktaş CANLI İZLE! Kocaelispor – Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Süper Lig’in 24. haftasında Kocaelispor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 16.00’da başladı ve beIN Sports HD 1’den canlı yayınlanıyor.

Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor’a konuk oluyor. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda oynanan mücadele saat 16.00’da başladı.

Karşılaşma beIN Sports HD 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İlk yarı oynanırken iki takım da gol arayışını sürdürüyor.

İLK 11’LER

Kocaelispor:
Gökhan, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show, Linetty, Keita, Tayfur, Agyei, Serdar

Beşiktaş:
Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani, Olaitan, Cengiz, Cerny, Oh

MAÇ BİLGİSİ

Süper Lig – 24. Hafta
28 Şubat 2026 – 16.00
Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
Hakem: Cihan Aydın

