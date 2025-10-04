🔴 MAÇ ÖZETİNİ İZLEYİN! Galatasaray – Beşiktaş maçı CANLI İZLE! Galatasaray – Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Yayınlanma: Güncellenme:
Galatasaray, Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Beşiktaş’ı ağırladı.
Bir maçı eksik olan Beşiktaş ise daha önce ligde altı karşılaşmada dört galibiyet ve iki yenilgi aldı.
Derbiyi televizyon dışında izlemek isteyen futbolseverlerin, beIN Sports üyeliği veya internet üzerinden TOD TV aboneliklerini aktif hale getirmeleri gerekiyor.
🔓 DERBİYİ ŞİFRESİZ YAYINLAYACAK KANALLAR
Futbolseverler “derbi şifresiz mi?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisini yayınlayacak şifresiz kanallar:
ART Motion Sport 1 HD
beIN Connect (Kanada, Fransa, ABD)
beIN Sports Türkiye 1 HD
ESPN 2 Africa
ESPN 4 (Brezilya) HD
ESPN Mexico
MATCH! Futbol 3 HD
Sport TV1 (Portekiz)
SportKlub 1 (Karadağ, Hırvatistan, Sırbistan)