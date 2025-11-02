MAÇ ÖZETİNİ İZLEYİN! İstanbulspor - Pendikspor maçı canlı izle! Spor 6 izle

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında İstanbulspor, sahasında Pendikspor’u ağırlıyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’ndaki mücadelenin ilk 11’leri açıklandı. İşte maç saati, yayın bilgileri ve kadrolar...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında heyecan, İstanbulspor ile Pendikspor arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Uzun süredir galibiyet hasreti çeken İstanbulspor, kendi taraftarı önünde formda rakibi Pendikspor’u konuk ediyor.

Karşılaşma, 2 Kasım Pazar günü saat 13.30’da başlayacak. Mücadele Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak ve Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçta hakem Gürcan Hasova düdük çalarken, VAR koltuğunda Erkan Özdamar oturacak.

İLK 11’LER AÇIKLANDI

Kritik karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı kadrolar belli oldu.

İstanbulspor ilk 11:
İsa Doğan, Tuncer Duhan Aksu, Modestas Vorobjovas, Emir Kaan Gültekin, Florian Loshaj, Abdullah Djiulani Aydın, Özcan Şahan, Emrecan Uzunhan, Mendy Mamadou, Ali Şahin Yılmaz, Mustafa Sol

Pendikspor ilk 11:
Deniz Dilmen, Vinko Soldo, Dorde Denic, Jonson Scott Clarke-Harris, Hakan Yeşil, Hamza Yiğit Akman, Erdem Gökçe, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Furkan Mehmet Doğan, Yiğit Fidan

Ev sahibi İstanbulspor kötü gidişe son vermek isterken, konuk Pendikspor çıkışını sürdürüp zirve yarışına tutunmayı hedefliyor.

