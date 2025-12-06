🔴 MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU 2025? MasterChef kim kazandı, birinci kim oldu, Özkan mı, Sezer mi?
MasterChef Türkiye 2025’te finale kalan Özkan ve Sezer bu akşam canlı yayında karşı karşıya geliyor.
Türkiye'nin en zorlu yemek yarışması MasterChef Türkiye 2025, aylarca süren maratonun ardından bu akşam büyük finale sahne oluyor. Jürinin ve izleyicinin favori isimleri Özkan ile Sezer, şampiyonluk kupasını havaya kaldırmak için son kez yarışacak.
Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in etaplarından başarıyla geçen Özkan ve Sezer, bugün kariyerlerinin zirvesine ulaşma hedefiyle büyük finalde buluşuyor. Canlı yayında yapılacak aşamalı final mücadelesi sonunda şampiyon açıklanacak.
Ceket yarışları ve yarı finalde olduğu gibi aşamalı olarak gerçekleşecek şampiyonluk yarışında puanlama uygulanacak. İmza tabaklarıyla en yüksek puanı alan yarışmacı kupayı kaldıracak.
Öte yandan ceket giyen dört yarışmacı MasterChef altın kupa için yolculuğuna devam edecek. Altın kupa 7 Aralık Pazar günü gerçekleşecek.
MasterChef 2025 şampiyonu henüz açıklanmadı. Canlı yayındaki final etabının ardından kazanan isim duyurulacak.