🔴 MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU 2025? MasterChef kim kazandı, birinci kim oldu, Özkan mı, Sezer mi?

Türkiye'nin en zorlu yemek yarışması MasterChef Türkiye 2025, aylarca süren maratonun ardından bu akşam büyük finale sahne oluyor. Jürinin ve izleyicinin favori isimleri Özkan ile Sezer, şampiyonluk kupasını havaya kaldırmak için son kez yarışacak.