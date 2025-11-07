MasterChef Türkiye 7 Kasım 2025 izle | TV8 canlı yayın, yeni bölüm

TV8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye, 7 Kasım 2025 Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geliyor. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri koltuğunda olduğu yarışmada yine kıyasıya bir mücadele yaşanacak.

Akşam kuşağının en çok izlenen programlarından MasterChef Türkiye, bu akşam 7 Kasım 2025 yeni bölümüyle TV8 ekranlarında olacak. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yarışmacılar, jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın değerlendirmeleriyle bir üst tura geçebilmek için mutfakta ter dökecek.

Her bölümde heyecanı artıran yaratıcı tabaklar, bu akşam da izleyicilere nefes kesen bir rekabet sunacak. MasterChef Türkiye yeni bölümüyle 20.00’de TV8’de canlı olarak izlenebilecek.

Programı canlı izlemek isteyen izleyiciler, TV8’in resmi internet sitesi üzerinden “MasterChef Türkiye yeni bölüm izle” linkiyle yayına ulaşabiliyor.

