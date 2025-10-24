MasterChef Türkiye izle! 24 Ekim 2025 TV8 MasterChef Türkiye 2025 canlı izle

TV8’in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2025 sezonuyla izleyiciyle buluşuyor. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın oturduğu program yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda. İşte 24 Ekim TV8 MasterChef Türkiye canlı yayın bilgileri…

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya jürilik görevini sürdürüyor. Yarışmacılar, hazırladıkları sunum tabaklarını jüriye beğendirmeye çalışıyor.

MasterChef Türkiye 2025 sezonunda büyük final için nefesler tutulurken, heyecan her geçen gün artıyor.

2024 sezonunda şampiyonluğu Onur Üresin kazanmış, 2023’te ise kupayı Esra Tokelli kaldırmıştı.

Yeni bölüm, 24 Ekim 2025 Cuma akşamı saat 20.00’de TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

