🔴 Milan - Inter canlı izle! Milan - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İtalya Serie A’nın 28. haftasında Milan ile Inter karşı karşıya geliyor. Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede iki ezeli rakip sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Milan, ligde ikinci sırada yer alırken lider Inter’in 10 puan gerisinde bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar derbiyi kazanarak puan farkını azaltmanın hesaplarını yapıyor.

MİLAN – INTER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Serie A’nın 28. haftasında oynanan Milan – Inter karşılaşması saat 22.45’te başlayacak. Dev derbi Türkiye’de S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

TAKIMLARDA SON DURUM

Inter cephesinde Lautaro Martinez dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Milan’da ise Gabbia, Gimenez ve Loftus-Cheek sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamıyor.

Öte yandan Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun derbiye ilk 11’de başlaması bekleniyor. Serie A’nın en kritik karşılaşmalarından biri olarak görülen mücadele, şampiyonluk yarışının seyrini etkileyebilecek maçlardan biri olarak değerlendiriliyor.