🔴 Milan - Inter canlı izle! Milan - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İtalya Serie A’nın 28. haftasında Milan ile Inter derbide karşı karşıya geliyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

🔴 Milan - Inter canlı izle! Milan - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yayınlanma:

İtalya Serie A’nın 28. haftasında Milan ile Inter karşı karşıya geliyor. Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede iki ezeli rakip sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Milan, ligde ikinci sırada yer alırken lider Inter’in 10 puan gerisinde bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar derbiyi kazanarak puan farkını azaltmanın hesaplarını yapıyor.

MİLAN – INTER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Serie A’nın 28. haftasında oynanan Milan – Inter karşılaşması saat 22.45’te başlayacak. Dev derbi Türkiye’de S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

TAKIMLARDA SON DURUM

Inter cephesinde Lautaro Martinez dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Milan’da ise Gabbia, Gimenez ve Loftus-Cheek sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamıyor.

Öte yandan Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun derbiye ilk 11’de başlaması bekleniyor. Serie A’nın en kritik karşılaşmalarından biri olarak görülen mücadele, şampiyonluk yarışının seyrini etkileyebilecek maçlardan biri olarak değerlendiriliyor.

milan inter canlı izle maç izle
Günün Manşetleri
‘Taciz' ve 'tehdit' soruşturması
"İran'la çatışmanın ilk haftası 6 milyar dolara mâl oldu"
"Tarafsız değiliz, İran'ı destekliyoruz"
Sinpaş Reserve Marmaris
"İran ile komşu ülkeler arasında bir ayrılık yaratmak istiyorlar"
Hız cezalarında 9 kademeli sisteme geçildi
İletişim Başkanı Duran, sergi açılışında konuştu
Sahte polis ve savcı çetesine başkentte suçüstü
"Hükümet sizi canlı kalkan olarak kullanıyor"
“İranlı annelere taziyelerimizi iletiyorum”
Çok Okunanlar
200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu! 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi belli oldu!
Koop Market’te fırsatlar bitmeden yakalayın! Koop Market’te fırsatlar bitmeden yakalayın!
Akaryakıta çifte zam! Akaryakıta çifte zam!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?