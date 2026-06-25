Muhtemel Aşk 2. Bölüm CANLI İZLE: Yeni bölümde neler olacak?

İlk bölümüyle 18 Haziran Perşembe günü ekran yolculuğuna başlayan Show TV'nin yeni dizisi "Muhtemel Aşk", ikinci bölümüyle saat 20.00'de yayınlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu, MF Yapım imzalı projenin başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu yer alıyor. Geniş oyuncu kadrosunda ise Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber bulunuyor.

MUHTEMEL AŞK CANLI İZLE

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Defne'nin önünde neredeyse imkânsız bir görev vardır: Birbirine tahammül bile edemeyen Kadir ve Tolga’yı aynı projede buluşturmak.Defne, bir anlık panikle söylediği yalanın bedelini ödemeye başlar. Şimdi önünde neredeyse imkânsız bir görev vardır: Birbirine tahammül bile edemeyen Kadir ve Tolga’yı aynı projede buluşturmak. Kadir’i ikna etmek için peşinden çiftliğine kadar giden Defne, onun hiç bilmediği yönleriyle karşılaşır. Tolga ise Defne’ye yakınlaşmak için her fırsatı değerlendirmektedir. Ancak Defne’nin hayatındaki asıl sorun aşk değil, kapıya dayanan borçlar ve dağılmak üzere olan hukuk bürosudur. Tam her şeyin bittiğini düşündüğü anda beklenmedik bir gelişme Defne’ye yeniden umut verir. Fakat gecenin sonunda karşısına çıkan sürpriz, yalnızca planlarını değil, kalbini de altüst edecektir.