🔴 Paris Saint German - Chelsea canlı izle! Paris Saint German - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Chelsea'yi konuk ediyor. Son şampiyon Fransız ekibi, rakibini devirip sahadan avantajlı ayrılmak istiyor. İngiliz ekibi, lig aşamasını 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle tamamladı ve doğrudan son 16 turuna adını yazdırdı. PSG ise play-off turunda Monaco'yu eleyerek son 16'ya yükseldi. Peki PSG - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSG ve Chelsea, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında karşı karşıya geliyor. Fransa temsilcisi ligde son çıktığı maçında Monaco’ya 3-1 kaybederek hayal kırıklığı yaşadı. Son şampiyon, Devler Ligi'nde de yine Monaco’yu zorlanarak eledi. İngiliz ekibi de ligde Aston Villa’yı deplasmanda 4-1 yendi ve kupada da Wrexham’ı zor da olsa geçti. İşte PSG - Chelsea maçı canlı yayın bilgisi...

PSG - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Parc des Princes'te oynanacak mücadele saat 23:00'te başlayacak ve tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

MUHTEMEL 11’LER

PSG: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Zaire-Emery, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Chelsea: Sanchez, James, Fofana, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Neto, Pedro

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

PSG'de sakatlıkları devam eden Fabian Ruiz ve Quentin Ndjantou, Chelsea karşısında yok. Sakatlığını atlatan Joao Neves'in ise yapılacak son kontrolden son durumu belli olacak.

Chelsea'de ise Estevao Willian, Jamie Gittens, Levi Colwill sakatlıkları, Mykhaylo Mudryk cezası nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek.