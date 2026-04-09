UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı! Porto ve Nttingham Forest bu akşam karşı karşıya geliyor. Porto - Nottingham Forest canlı izle! Hangi kanalda, saat kaçta?
Ev sahibi Porto, Francesco Farioli yönetiminde bu sezon Avrupa'da istikrarlı bir görüntü çiziyor. Son 5 resmi maçının 4'ünü kazanan Portekiz ekibi, kalesinde devleşen Diogo Costa ve hücumdaki etkili ayaklarıyla turun favorisi olarak gösteriliyor.
Porto'da Nehuén Pérez ve Luuk de Jong gibi önemli isimlerin sakatlıkları rotasyonu zorlayabilir.
Konuk ekip Nottingham Forest ise Vitor Pereira yönetiminde bu sezon Avrupa'da adeta bir 'dev katili' kimliğine büründü. Play-off turunda Fenerbahçe'yi, son 16 turunda ise Midtjylland'ı eleyerek çeyrek finale kadar uzanan İngiliz temsilcisi, fizik gücü yüksek ve hızlı hücumlara dayalı oyunuyla dikkat çekiyor.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali kapsamındaki Porto-Nottingham Forest maçı, 9 Nisan Perşembe günü oynanacak.
Mücadele, Türkiye Saati ile 22.00'de, İtalyan hakem Marco Guida'nın düdüğüyle start alacak.
Porto-Nottingham Forest MAÇI HANGİ KANALDA?
MUHTEMEL 11'LER
Porto: D Costa; A Costa, Bednarek, Kiwior, Sanusi; Froholdt, Varela, Fofana; Gomes, Moffi, Sainz
Nottingham Forest: Sels; Williams, Milenkovic, Murillo, Netz; Sangare, Dominguez; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus
Estadio do Dragao'da oynanacak mücadele, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.