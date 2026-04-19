🔴Premier Lig’de şampiyonluk düğümü: Manchester City - Arsenal maçı canlı izle

Premier Lig’in 2025-2026 sezonu şampiyonluk yolundaki en kritik eşiği olan Manchester City - Arsenal karşılaşması, 19 Nisan Pazar günü TSİ 18.30’da başlayacak. Etihad Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı bu dev randevu, beIN Sports 3 kanalı üzerinden naklen yayınlanacak. Her iki takımın da taktiksel disipliniyle sahada olacağı müsabaka, sezonun geri kalanı için mutlak bir kırılma noktası niteliği taşıyor.

PUAN DURUMU VE ŞAMPİYONLUK SENARYOLARI

Zirve yarışında puan tablosu ve olası sonuçların lig üzerindeki etkisi şu şekildedir:

Lider Arsenal: 70 puanla zirvede yer alan Londra ekibi, bu deplasmandan galibiyetle ayrılması durumunda şampiyonluk kapısını büyük ölçüde aralamış olacak.

Manchester City: 64 puanla ikinci sırada bulunan ev sahibi ekip, maçı kazanarak puanını 67’ye çıkarmayı ve liderle arasındaki farkı 3’e indirerek baskıyı artırmayı hedefliyor.

Kritik Eşik: Arsenal’in zirveyi koruma, City’nin ise farkı eritme mücadelesi vereceği 90 dakika, Premier Lig’de sezonun erken finali olarak nitelendiriliyor.

Pep Guardiola’nın öğrencilerinin kendi sahasında kuracağı baskıya karşılık, Arsenal’in liderlik koltuğunu koruma kararlılığı Etihad’da üst düzey bir taktik savaşına sahne olacak. Karşılaşmanın sonucu, şampiyonluk kupasının hangi şehre gideceğine dair en güçlü işaretleri verecek.