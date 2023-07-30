Prof. Dr. Emin Gürses, Atatürk düşmanlığının perde arkasını anlatıyor: "Kadir Mısıroğlu İngilizci!"

Kadir Mısıroğlu'nun İngilizci olduğunun altını çizen Emin Gürses şunları söyledi:

- Kadir Mısıroğlu buradan Almanya'ya oradan da İngiltere'ye gidiyor. Kim karşılıyor biliyor musunuz? Şeyh Kıbrısi'nin adamları. Bunları karşılayan biri var İngiliz istihbaratından Trabzonlu. Şeyh Kıbrısi de İngilizlerin adamı, Kıbrıs'ı boşaltmak için uğraşan bir adam. Tayyip Bey, Mısıroğlu'nu hastanede ziyarete gitti ama cenazesine gitmedi, bir kaç kişi gönderdi kendi gitmedi. Bu memleketteki Kadir Mısıroğlu gibi adamlar İngilizci. Beni mahkemeye verdi, tazminat aldı. Onu cehennemde yiyemez, ateş olarak yer. Atatürk'ün aleyhinde çok ağır laflar ediyordu. Türkiye'de her taraf Türk düşmanı dolu. Bu Necip Fazıllar Atatürk döneminde, Atatürk'ü yüceltiyorlardı. Atatürk ölünce 1940lı yıllarda aleyhinde başlıyorlar yavaş yavaş. Türkiye'de Atatürk düşmanlığının merkezinde İngiliz istihbaratı var.