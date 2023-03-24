Prof. Dr. Emin Gürses, Sırrı Süreyya Önder'in Atatürk hakkındaki sözlerine sert çıktı

HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in, İzmir'de düzenlenen İktisat kongresinde Cumhuriyet'e ve Atatürk'e hakaret etti. Prof. Dr. Emin Gürses, Önder'e sert tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi düzenledi. Kongredeki konuşmacılardan biri de iktisatla ilgisi olmayan HDP'li Sırrı Süreyya Önder'di.

Sırrı Süreyya Önder, Cumhuriyet'e ve Atatürk'e hakaret etti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer güldü.

Konuyla ilgili Prof. Dr. Emin Gürses, İşin Aslı programında Önder'e tepki gösterdi.

# İşin Aslı

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