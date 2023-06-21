Prof. Dr. Özcan Yeniçeri: "HDP, şiddetle siyaseti birbirine karıştıran bir yapı"

• Siyaset Bilimci Prof. Dr. Özcan Yeniçeri gündemde yer alan Anayasa Mahkemesi’nin HDP kararını değerlendirdi.

Ali Ergen Ali Ergen
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• Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, Yüksek Mahkeme’nin Başsavcılığın bloke talebini reddetmesi konusunda açtı ağzını yumdu gözünü. HDP’nin şiddetle siyaseti birbirine karıştıran bir yapı olduğunu belirten Yeniçeri “HDP bir siyasi parti değildir!” dedi. Ayrıca Yeniçeri şu ifadeleri kullandı:

- Anayasa Mahkemesi, devletin bağışıklık sistemini gösterir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağışıklık sistemi çökmüştür, bu çok açık. Anayasa Mahkemesi’nin görevi terörizme karşı insanları korumaktır, savsaklamak değil. Seçime girmeyen bir partiye siz seçim yardımı yapıyorsunuz. Bu ne akıl dışı bir şeydir!
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