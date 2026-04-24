🔴 Real Betis - Real Madrid canlı izle! Real Betis - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

REAL BETİS - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga’da heyecan Real Betis ve Real Madrid karşılaşmasıyla devam ediyor. Arda Güler’in de kadrosunda yer aldığı Real Madrid, zorlu deplasmanda puan arayacak. Mücadele, 24 Nisan Cuma günü saat 22:00’de başlayacak.

REAL BETİS - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Betis ile Real Madrid arasındaki bu kritik karşılaşma S Sport ve S Sport Plus kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

REAL BETİS - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler, S Sport Plus platformu üzerinden üyelik şartıyla maçı kesintisiz olarak izleyebilecekler. Maçla ilgili canlı skor bilgileri ve anlık gelişmeler de yayıncı kuruluşun dijital mecralarında yer alacak.