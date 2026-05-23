🔴 Real Madrid - Athletic Bilbao canlı izle! Real Madrid - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İspanya La Liga’da sezonun son haftasında Real Madrid ile Athletic Bilbao karşı karşıya geliyor. Santiago Bernabeu’daki mücadele öncesi maç saati, yayın kanalı ve Arda Güler’in oynayıp oynamayacağı araştırılıyor.

Real Madrid ile Athletic Bilbao, La Liga’nın son haftasında kozlarını paylaşacak. Santiago Bernabeu’da oynanacak mücadele futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre karşılaşmanın, Dani Carvajal ve David Alaba’nın Bernabeu’daki son maçlarından biri olabileceği belirtiliyor.

REAL MADRID - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Athletic Bilbao maçı 23 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00’de oynanacak.

REAL MADRID - ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Arda Güler’in sakatlığı nedeniyle Athletic Bilbao karşısında forma giymesinin beklenmediği belirtildi.

MUHTEMEL 11’LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rudiger, Huijsen, F. Garcia, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Brahim, Mbappe, Mastantuono.

Athletic Bilbao: Simon, Gorosabel, Alvarez, Laporte, Boiro, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, I. Williams, Navarro, Berenguer, Guruzeta.

